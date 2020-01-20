دانيال: متحمس لتجربتي مع البطائح

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

قال مهاجم البطائح، البرازيلي إريك دانيال، إنه متحمس لبداية مشواره مع فريقه في دوري الدرجة الأولى، بعد أن وقع عقداً أول من أمس قادماً من فريق فيلا نوفا البرازيلي، الذي شهد انطلاقته كلاعب كرة قدم. وقال إريك في حديث نشرته صحيفة «ببيولر» البرازيلية، أول من أمس، إنه يأمل في أن يحقق الإضافة لفريقه الجديد.

وقال إريك: «البطائح بيتي الجديد، أنا سعيد ومتحمس لخوض هذه التجربة، أود أن اشكر إدارة نادي فيلا نوفا على الفترة التي قضيتها هناك وأصبحت لاعب كرة قدم محترفاً، أنا ممتن للحصول على هذه الفرصة التي اتخذتها لأصبح لاعب كرة قدم في صفوف البطائح، أشكر الجميع على كل شيء».