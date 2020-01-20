أبيض اليد يواجه البحرين في آسيا

المصدر: جوني جبور ـــ دبي

يواجه المنتخب الوطني لكرة اليد نظيره البحريني في الثالثة من ظهر اليوم بتوقيت الإمارات، ضمن الدور الثاني من البطولة الآسيوية المؤهلة لكأس العالم «مصر 2021»، والمقامة حالياً في الكويت حتى 27 الجاري.

ويلعب المنتخب في ثاني أدوار البطولة ضمن المجموعة الأولى التي تضم بجواره منتخبات السعودية واليابان والبحرين، بعد أن نجح في حجز مقعده إلى هذا الدور بتأهله أول من أمس، عن مجموعته الرابعة بحلوله وصيفاً في مجموعته خلف الكويت متقدماً على العراق وهونغ كونغ، وذلك بعد أن خسر الأبيض مباراته الأخيرة في الدور الأول أمام الأزرق الكويتي «17-20».

وتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في كل من المجموعات الأربع، ودخلت في دوري مجموعات جديد ضمن منافسات الدور الثاني الذي يقام بنظام دوري المجموعات، وتسفر نتائجه عن تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني عن مجموعتي هذا الدور إلى المربع الذهبي، وبالتالي تحديد البطاقات الأربع المؤهلة عن البطولة إلى مونديال مصر 2021.