النصر يوقف الاحتفالات.. ويستعد لـ «جولة الخميس»

المصدر: محمد أبو اسماعيل - دبي

أوقف نادي النصر احتفالات فوزه بكأس الخليج العربي، وبدأ الاستعداد لمباراته مع بني ياس في الجولة 13 لدوري الخليج العربي، الخميس المقبل، في استاد آل مكتوم في ختام الدور الأول.

وانتظم اللاعبون في التدريب، أمس، عقب الحصول على راحة ليوم واحد فقط، بعد التتويج بكأس الخليج العربي.

وكان مجلس إدارة النادي قد استقبل، أول من أمس، الجمهور النصراوي وكل منتسبي أكاديمية النادي لكرة القدم، للاحتفال بإنجاز الفريق بحضور مدير الفريق الأول صلاح جلال، والمدرب الكرواتي كرونسلاف.

ويعتبر اللقب الثاني للنصر في هذه البطولة، ويأمل مواصلة عروضه الإيجابية بتخطي بني ياس في جولة الخميس التي ستشهد أيضاً لقاء شباب الأهلي مع الشارقة الوصيف، ما يعني أن النصر سيستفيد من المواجهة.

من جهته، أكد نائب رئيس مجلس إدارة النادي، أحمد خوري، أن النادي لايزال مقصراً في حق جمهوره الكبير الذي عاد بقوة وظهر في نهائي كأس الخليج العربي، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «هذا الوضع الطبيعي للفريق، لقد غاب كثيراً عن منصات التتويج، وهو ما أحزن الجمهور، لذلك كان الفوز هو أجمل هدية للعميد ومحبيه».

وأضاف: «بدأنا الموسم وكنا في قاع الدوري، كل الاحترام والتقدير للجهاز الفني السابق بقيادة المدرب البرازيلي كايو، لكن شركة الكرة رأت أن التغيير ضروري ولمصلحة الفريق، وهذا بالتأكيد وارد في كرة القدم، لذلك قامت باختيار مدرب جديد، وكان المدرب الكرواتي كرونسلاف من ضمن المرشحين، واليوم أثبت أنه كان الاختيار الأفضل، إذ استطاع في فترة بسيطة أن يعرف اللاعبين ويعالج السلبيات وبالمجموعة نفسها من اللاعبين ودون أي اختيار منه للأجانب، لذلك تُرفع له القبعة وللجهازين الفني والإداري، وكل العاملين في شركة كرة القدم الذين أعادوا البسمة إلى جمهور العميد».

وأوضح أن «المباراة كانت ممتعة بين فريقين كبيرين، ولكن في النهاية يجب أن يكون هناك فائز، ونجح النصر في التتويج باللقب في مباراة عصيبة وأوفت بوعودها فنياً وجماهيرياً. نبارك للاعبي النصر الجهد والأداء، ويجب أن نشيد بما قام به فريق شباب الأهلي من مجهود كبير».

وتابع: «بإذن الله سنكون موجودين ضمن الفرق المنافسة على لقب الدوري، من أجل إسعاد الجمهور وإعادة العميد إلى مكانه الطبيعي على منصات التتويج باستمرار».

كوجاك: عائلتي شجعت شباب الأهلي

أكد لاعب فريق النصر والمنتخب الوطني في العصر الذهبي، محمد علي كوجاك، أن «طموح النصر وجمهوره الآن تغير، وأصبح الهدف هو الفوز بلقب الدوري، خصوصاً أن الفارق ليس كبيراً مع متصدر الترتيب، وإذا استطاع الفريق الفوز خلال المواجهات المباشرة مع فرق الصدارة سيكون أمراً طبيعياً أن يتوج العميد بلقب الدوري إذا تم العمل على ذلك من الآن».

وقال كوجاك، لـ«الإمارات اليوم»: «كان هناك انتصار مهم على عائلتي بالكامل، كونها كانت تشجع شباب الأهلي وأنا الوحيد فقط أشجع النصر، وهو ما زاد من قيمة وأهمية البطولة بالنسبة لي، إضافة إلى الشكل الرائع الذي ظهر به الفريق وأصبح قريباً من المنافسة على لقب الدوري بعد هذه الروح الكبيرة التي ظهر بها». وأضاف: «الفارق ست نقاط مع متصدر الدوري ليس ببعيد على الفريق الموجود في هذه المنافسة. لقد قام المدرب بتغيير مفهوم وطموح الفريق. يجب فقط العمل على ذلك وتشجيع الفريق ودعمه بلاعبين، خصوصاً في مركز المهاجم، ليس لدينا أي مشكلة في جانب الوسط أو الدفاع، ولكن فقط المهاجم الصريح، خصوصاً في حال غياب المهاجم الإسباني نيغريدو عن الفريق فلا يوجد أي لاعب قادر على تعويض غيابه، وهو ما يدفع الفريق إلى التعاقد مع مهاجمين وليس مهاجماً واحداً فقط، أما الدفاع والوسط ففي حالة عودة الغيابات فلا يحتاج إلى تدعيم».

وتابع: «هناك فرصة مثالية للنصر من أجل المنافسة مع هذا المدرب، وهو عدم وجود أي مشاركة خارجية للفريق في الفترة المقبلة، على عكس الفرق المنافسة على اللقب التي تستعد لخوض مباريات دوري أبطال آسيا».

احتفال في مجلس الطاير

حرص مجلس إدارة نادي النصر كاملاً على التوجه إلى المجلس الخاص لنائب رئيس مجلس دبي الرياضي، مطر الطاير، وتقطيع كعكة الاحتفال بكأس الخليج العربي في منزله، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة نادي النصر أحمد خوري، ورئيس شركة كرة القدم عبدالرحمن أبوالشوارب، ورئيس شركة الاستثمار المدير المالي إبراهيم الفردان، ورئيس شركة الألعاب الرياضية عبدالرزاق الهاشمي.

لاعبو العميد يعودون للتدريب بعد راحة ليوم واحد فقط.

النصر بدأ الموسم في قاع الدوري، لكنه الآن يتقدم نحو البطولات.