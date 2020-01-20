المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

بن غليطة

ظهر رئيس اتحاد الكرة السابق، مروان بن غليطة، في فيديو وهو يمارس رياضة الركض وأحد المتابعين يصوره، حيث أبدى سعادته بفوز النصر على شباب الأهلي، خصوصاً أن الانتصار جاء على «ملعب الوصل».

فيصل

فوجئ جمهور نادي الحمرية بظهور مهاجم الفريق الأول فيصل خليل، في برنامج تحليلي تلفزيوني للحديث عن مباراة النصر وشباب الأهلي في نهائي كأس الخليج العربي قبل 48 ساعة من مباراة مهمة للفريق في دوري الدرجة الأولى، في الوقت الذي كان عليه التركيز على مباراة فريقه.

جمهور

حضرت أعداد غفيرة من الجالية الهندية في دبي، لدعم وتشجيع مواطنهم زافيري أريان في المباراة النهائية لبطولة دبي الدولية للشباب في التنس، وتلقى اللاعب التهاني بعد المباراة، على الرغم من خسارته أمام لاعب بلغاريا نيديلجيف.