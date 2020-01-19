يحيى نادر: المعنويات عالية

المصدر: يحيى نادر. - من المصدر

قال لاعب نادي العين والمنتخب الأولمبي، يحيى نادر، إنهم يتطلعون للوصول إلى نصف نهائي كأس آسيا، مشيراً إلى أن المنتخب بعد تأهله عبر صدارة المجموعة الرابعة، أصبح على بُعد خطوة واحدة من نصف النهائي، وأنهم لن يفرطوا في هذه الفرصة، وسيقاتلون بقوة من أجل حسم نتيجة المباراة.

وأشاد نادر بالأجواء الرائعة التي تسود أروقة المنتخب، مبيناً أن الجميع في روح معنوية عالية، ويؤدون التدريبات بحماس منقطع النظير، ويتنافسون بقوة من أجل الحصول على فرصة المشاركة في المباراة المقبلة، مضيفاً أن المنافسة بين اللاعبين في مصلحة المنتخب، وتوفر مزيداً من الخيارات للجهاز الفني لاختيار قائمة المباراة.

وبيّن نادر أن نجوم المنتخب كلهم عزيمة وإصرار لمواصلة تقديم العروض المميزة، وتحقيق النتائج الجيدة التي تمكن المنتخب من مواصلة المشوار في هذه البطولة، والمضي فيها إلى أبعد مدى، والحصول على واحدة من البطاقات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020.

وأكد أن المباراة لن تكون سهلة، وأنها تتطلب كثيراً من البذل والعطاء والقتال بقوة، حتى يتحقق الهدف المنشود، لافتاً إلى أن كلا المنتخبين يطمحان إلى الوصول إلى نصف النهائي.