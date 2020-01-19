المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

رفض

ذكرت صحيفة «أي سبورت» البلجيكية عن رفض نادي ستاندرليغ عرضاً مقدماً من نادي الوحدة للتعاقد مع الجناح الأيسر الكونغولي بولو مبوكو (27 عاماً)، مقابل 1.2 مليون يورو، وذلك بعد أن سلطت الصحيفة الضوء على أن قيمة العرض لم ترتق إلى مستوى تطلعات النادي البلجيكي مالياً.

كازاريس

أكدت صحيفة «أتليتكو إم جي» البرازيلية دخول كل من ناديي العين والشارقة، بجانب نادٍ سعودي، على خط المفاوضات مع اللاعب الأكوادوري خوان كازاريس (30 عاماً)، الذي يشغل مركز صانع الألعاب في فريق أتلتيكو مينيرو البرازيلي، بهدف ضمه خلال موسم الانتقالات الحالي.

مسعود

استغل لاعب فريق الظفرة، مسعود سليمان، فترة الراحة الممنوحة لهم من قبل الجهاز الفني، وقام برحلة عبر يخت في شواطئ العاصمة أبوظبي، ونشر اللاعب عبر «إنستغرام ستوري» مقاطع فيديو من الرحلة.