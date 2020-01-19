10 مشاهد مثيرة في كرنفال نهائي كأس الخليج العربي

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

احتفل جمهور النصر، أول من أمس، بالعودة إلى منصة التتويج في البطولات المحلية، بعد فترة من الغياب، وذلك بعد إحراز لقب كأس الخليج العربي لكرة القدم، على حساب شباب الأهلي بنتيجة 2/‏1 في المباراة النهائية، التي جرت على استاد زعبيل، وسط مدرجات ممتلئة بجمهور الفريقين.

وعكس النصر كل التوقعات التي كانت تنصب شباب الأهلي بطلاً عطفاً على ما يقدمه هذا الموسم، وظل «العميد» وفياً للمستوى المتصاعد مع مدربه المتألق كرونسلاف. وجاء كرنفال الكأس مميزاً، زينته 10 مشاهد مثيرة ولافتة، نلقي عليها الضوء في التقرير التالي:

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