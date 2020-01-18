الأوروبيون يهيمنون على ثاني أيام «غولف أبوظبي»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تصدر الإيطالي فرانشيسكو لابورتا قائمة اليوم الثاني من بطولة أبوظبي «إتش إس بي سي» للغولف، التي جرت أمس على ملاعب نادي أبوظبي للغولف، مع سيطرة مطلقة للأوروبيين على المراكز الأولى في جدول الترتيب. وحقق لابورتا تسع ضربات تحت المعدل (63)، شملت خمس ضربات بيردي متتالية، ليتقدم بضربة واحدة على منافسيه الأوروبيين الآخرين الذين احتلوا أربعة مراكز أولى من أصل ستة. وحل ثانياً الإنجليزي مات فيتزباتريك، الذي حقق في الجولتين الأوليين خمس ضربات تحت المعدل (67)، بينما حافظ الإسباني رافا كابريرا بيلو على نتيجته من الجولة الأولى حيث سجل أربع ضربات تحت المعدل (68). وكان النجم الصيني هاتونغ لي هو اللاعب الوحيد غير الأوروبي الذي استطاع أن يحتل أحد المراكز الستة الأولى.