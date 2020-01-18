«ماجيك ليلي» تهدي «غودولفين» اللقب الثامن في «كيب فيردي» بميدان

المصدر: جوني جبور - دبي

أهدت الفرس «ماجيك ليلي» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، إسطبلات «غودولفين»، اللقب الخامس على التوالي في «كيب فيردي»، التي جرت أول من أمس، في الشوط الرابع والرئيس من السباق الثالث في كرنفال كأس دبي العالمي، الذي أقيم على مضمار ميدان، ورعت أشواطه الستة «عزيزي للتطوير العقاري»، بجوائز بلغت مليوناً و5000 دولار، ونافس على ألقابها 78 من نخبة الخيول المحلية والدولية.

وبانتصارها هذا، رفعت «غودولفين» رصيدها في بطولة «كيب فيردي» إلى اللقب الثامن تاريخياً منذ انطلاق البطولة سنة 2004، والخامس على التوالي. وشهد الشوط الثالث، حسم الجواد «سيرتين لاد» المملوك لـ«سي أر هيرست» لقب بطولة «زعبيل تيرف».

وعرف الفارس جميس دويل، كيفية الحفاظ على قدرات «ماجيك ليلي» في المراحل الأولى من الشوط الرابع «كيب فيردي» الذي جرى على المسار العشبي لمسافة 1900 متر، ليقطع خط النهاية بالمركز الأول، بزمنٍ قياسي جديد لهذه البطولة، بلغ دقيقة و34 ثانية و84 جزءاً من الثانية.

وفي بقية النتائج، خطف الجواد «رولستون سكار» المملوك لعبدالله مناحي، بإشراف المدرب سايمون كريسفورد، وقيادة الفارس جيمس دويل، أول الانتصارات، بفوزه في الشوط الافتتاحي «ريفيرا 2»، قبل أن يحقق «بوشارت» المملوك لفريق البيت الموحد بإشراف المدرب ساتيش سيمار وقيادة الفارس ريتشارد مولن، انتصاراً عريضاً في الشوط الثاني، وليسدل الستار عن السباق بانتصار الجواد «سيودوا» المملوك لجورج ألبير وكليبر لوجيستيك، بلقب الشوط السادس «عليا» الذي خصص لخيول فئة التكافؤ لمسافة 1600 متر عشبي، وبلغ إجمالي جوائزه 175 ألف دولار.

الانتصار الـ 4 لـ «ميدنايت»

واصل المهر «ميدنايت ساندز» المملوك لـ «شركة ذا كول سيلك»، تألقه بتحقيق انتصاره الرابع على التوالي، عقب فوزه بالشوط الخامس «مينا» بعد أن قاده الفارس دوبس إلى قطع مسافة الشوط الذي جرى لمسافة 1600 متر رملي، بزمن بلغ دقيقة و36 ثانية و73 جزءاً من الثانية.