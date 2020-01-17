شباب الأهلي والنصر في صراع على الكأس في «المواجهة الرابعة»

المصدر: محمد أبوإسماعيل وأحمد طارق - دبي

تتجه الأنظار اليوم صوب استاد زعبيل بنادي الوصل في دبي، حيث الموعد الساعة 20:00 مع المباراة النهائية على لقب كأس الخليج العربي، بين شباب الأهلي والنصر.

وتعتبر المباراة اختباراً مهماً لطموحات الفريقين المتألقين هذا الموسم، إذ يسعى النصر إلى تحقيق اللقب من رابع ديربي بين الفريقين هذا الموسم، والأول له في المسابقة منذ 2015، في المقابل يريد شباب الأهلي تأكيد تفوقه، والحفاظ على لقبه في الكأس، بجانب التأكيد على أن صدارته لدوري الخليج العربي لم تأت من فراغ.

وفي المباريات الثلاث الماضية بين الفريقين هذا الموسم، فاز شباب الأهلي في مباراتين، بينما تفوق النصر في واحدة وكانت في الدوري، في المقابل، كان الفوز الأهم لشباب الأهلي في دور الـ16 بكأس رئيس الدولة.

وكان شباب الأهلي افتتح الفوز هذا الموسم في لقاءات الفريقين بالجولة الثالثة من كأس الخليج العربي، بثنائية نظيفة، قبل أن يعود النصر ويفوز في بطولة الدوري بهدف دون مقابل، محققاً الفوز الأول على شباب الأهلي منذ خمسة مواسم، وفي لقاء مهم نجح شباب الأهلي في تعويض الخسارة وبالنتيجة نفسها 2-1 في مباراة كأس رئيس الدولة. يذكر أن هناك لقاء خامساً منتظراً، سيكون في إياب الدوري.

ويفتقد فريق النصر، اليوم، أحد أهم عناصره الأساسية، وهو محمود خميس، للإيقاف بعد الحصول على ثلاث بطاقات صفراء، اثنتان منها في الدوري، وبطاقة في الكأس، خلال مباراة العين بالدور نصف النهائي، التي نجح فيها النصر في تحقيق الفوز على «الزعيم» في استاد هزاع بن زايد. وسيبحث المدرب الكرواتي للفريق عن التشكيل المثالي، وإيجاد بديل لمحمود خميس، الذي كان سبباً في تحقيق الفوز بالعديد من المباريات في الفترة الماضية.

أما شباب الأهلي فيشهد عودة نجم الفريق المولدوفي لوفانور، الذي غاب عن المباريات السابقة بسبب الإصابة، لكن لم يتأثر بسبب وجود البديل الجاهز باستمرار لدى المدرب الأرجنتيني أروابارينا، الذي يتوقع أن يعتمد على التشكيل نفسه الذي نجح من خلاله في تخطي عقبة الجزيرة بالدور قبل النهائي في مباراة قوية، كما سيظهر لأول مرة المهاجم الإسباني بيدرو كوندي، القادم من بني ياس، مع شباب الأهلي، بعدما نجح الفريق في تسجيله أمس، بدلاً من السويسري ديفيد ماريان.

واتسمت البطولة هذا الموسم بالقوة بخلاف مواسم سابقة، ما جعل مباريات مليئة بالإثارة في مختلف المراحل، ليأتي النهائي بطعم الثأر بين فريقين كبيرين.

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