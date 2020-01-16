المنتخب الأولمبي يتصدر مجموعته ويرافق الأردن في ربع نهائي كأس آسيا

المصدر: منصور السندي-دبي

تأهل المنتخب الأولمبي رفقة نظيره المنتخب الأردني الى الدور ربع النهائي في نهائيات كأس آسيا تحت 23 المقامة في تايلاند المؤهلة بدورها الى دورة الألعاب الأولمبية المقررة في العاصمة اليابانية طوكيو الصيف المقبل وذلك بعد تعادلهما بهدف لكل منهما خلال المواجهة التي جمعتهما اليوم الخميس على ملعب بوريرام “بمدينة بوريرام ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة، علما أن الكوري الشمالي فاز على فيتنام 2-1 في ذات المجموعة ومنح ذلك الفرصة للمنتخبين للتأهل معا الى الدور المقبل في البطولة.

وتصدر المنتخب الأولمبي بهذه النتيجة المجموعة الرابعة برصيد خمس نقاط بفارق الأهداف عن المنتخب الأردني الذي حل ثانيا بنفس الرصيد وسيواجه المنتخب الأولمبي في الدور ربع النهائي الاحد المقبل نظيره منتخب أوزبكستان الذي حل في المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثالثة التي تصدرها المنتخب الكوري الجنوبي الذي سيلاقي بدوره المنتخب الأردني.

وقدم المنتخب الأولمبي مباراة قوية أمام الاردن وتقدم بهدف السبق في الشوط الأول عن طريق اللاعب زايد العامري " 41" قبل أن يسجل المنتخب الأردني هدف التعادل في الشوط الثاني عن طرق إيهاب الخوالدة" 78" .

وألغى حكم المباراة البحريني نواف شكر الله هدفا للمنتخب الأولمبي في الشوط الأول بداعي وجود تسلل.

واستهل المنتخب الأولمبي مشواره في دور المجموعات في هذه البطولة بالتعادل مع فيتنام دون أهداف والفوز على كوريا الشمالية بهدفين دون رد.

ووفقا لنظام بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما فإنه يتأهل بطل البطولة وصيفه وصاحب المركز الثالث الى دورة الألعاب الأولمبية في اليابان.