نفاد استمارات المشاركة في ماراثون زايد الخيري بنيويورك

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قالت اللجنة العليا المنظمة لماراثون زايد الخيري في نيويورك، أمس، أنها تلقت إخطاراً من شركة «رود رنر» التي تتولى تنظيم السباق في حديقة «سنترال بارك» لمسافة 10 كيلومترات، يفيد بأن استمارات المشاركة في الدورة السادسة عشرة للسباق الذي سيقام 28 مارس المقبل تم بيعها بالكامل، بعد ان تم رفع العدد الرسمي إلى 15 ألفاً بدلاً من 13 ألف مشارك، ويبلغ رسم الاشتراك في السباق للمشارك العادي 37 دولاراً، بينما قيمته بالنسبة لأعضاء «رود رنر» 23 دولاراً.

وقال بيان صحافي: «سيتم من اليوم وحتى موعد السباق فتح باب المشاركة خارج النطاق الرسمي».

من جانبه، أعرب رئيس اللجنة العليا المنظمة للماراثون، الفريق محمد هلال الكعبي، عن سعادته بكل ما تحقق حتى الآن على صعيد ماراثون زايد بكل نسخه التي تقام في أميركا ومصر والإمارات، وقال: «البعد الخيري للسباق هو الذي كفل له الاستمرارية والنجاح، ونسخة نيويورك مرت بمراحل صعبة كثيرة حتى بلغت ما بلغته من نجاح جماهيري وفني، ويكفي أن إدارة الحديقة في البدايات كانت تكبل حركتنا باجراءات تنظيمية شديدة، وتلزمنا باقامة السباق وانهائه في إحدى زوايا الحديقة، ناهيك عن قائمة من المحظورات بخصوص الدعايات والشعارات الخاصة بالسباق، كما أن العدد لم يكن يتجاوز 3000 مشارك، والآن تخطينا كل هذه العقبات بنجاح كبير، وتحولت كل المؤسسات الأميركية من دون استثناء الى عناصر معاونة ومساهمة في دعم الحدث».