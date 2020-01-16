80 متسابقاً يخوضون تحدي أبوظبي العالمي للزوارق اللاسلكية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنطلق اليوم على كورنيش أبوظبي النسخة الأولى من تحدي أبوظبي العالمي للزوارق اللاسلكية، بمشاركة 80 محترفاً من 12 دولة يتوزعون على 5 فئات في المنافسة.

من جانبه، أكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، في بيان صحافي، أن رقعة البطولات البحرية في السنوات الأخيرة في إمارة أبوظبي أخذت حيزاً كبيراً وملائماً للتطور الحضاري والتقني الذي تشهده الإمارة في مختلف الرياضات، خصوصاً الرياضة البحرية، وقال في بيان صحافي: «اليوم نستضيف أول بطولة عالمية للزوارق اللاسلكية ومعها تحضر الوفود والمشاركون من دول عديدة في العالم، ومعظمهم يحضرون هنا للمرة الأولى، وبالتالي هي فرصة كي نبهر هؤلاء بالإمارات بالدرجة الأولى، ونكشف لهم القوة التنظيمية واللوجستية في استضافة الأحداث البحرية المختلفة، وسيكون نادي أبوظبي البحري باستضافة هذه البطولة قد وصل إلى رقم منفرد في استضافة أكبر كم من البطولات البحرية المتنوعة في العقد الأخير، وانفرد أيضاً بأن يكون أول نادٍ يستقطب هذه البطولة في الشرق الأوسط ويقوم بتنظيمها».