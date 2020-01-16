النصر وشباب الأهلي في مهمة فض الشراكة على وصافة دوري السلة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يحل شباب الأهلي في السابعة من مساء اليوم ضيفاً على النصر، لحساب الجولة التاسعة والختامية من ذهاب الدور التمهيدي لبطولة الدوري العام لكرة السلة لمرحلة الرجال، والفائز سيحسم مركز وصافة ترتيب البطولة لصالحه في ظل وجود الفريقين في المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

كما تشهد الجولة وفي التوقيت ذاته إقامة أربع مباريات أخرى، يسعى في الأولى منها فريق الشارقة وعلى صالته إلى تعزيز صدارته والارتقاء للنقطة 18 حين يستضيف الوحدة صاحب المركز السادس ورصيد النقاط العشر، فيما يدخل بني ياس الذي يمتلك 12 نقطة في مهمة انتزاع المركز الرابع من أمام مضيفه البطائح صاحب الـ13 نقطة، تقابلها طموحات مشروعة للوصل في رابع المواجهات بالارتقاء إلى النقطة 14 من بوابة ضيفه الجزيرة صاحب التسع نقاط والمركز ما قبل الأخير.

ويسدل الستار على الجولة، بلقاء العين ومضيفه الظفرة، في مباراة يطلبها الزعيم بشعار الانتصار الأول وحصد النقطة العاشرة، فيما يسعى الظفرة للتقدم خطوة إضافية على سلم الترتيب وبلوغ النقطة 12.

وستتوقف البطولة مع انتهاء مرحلة الذهاب، بسبب مشاركة المنتخب في بطولة دبي الدولية لكرة السلة خلال الفترة من 23 الجاري وحتى الأول من فبراير المقبل، على أن تعاود انطلاقتها في الأسبوع الأول من فبراير المقبل.