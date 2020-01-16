مواجهة مصيرية للأولمبي مع الأردن في نهائيات آسيا

المصدر: بوريرام - الإمارات اليوم

يخوض المنتخب الأولمبي، مساء اليوم، مواجهة مهمة ومصيرية أمام نظيره الأردني في ختام الدور الأول عن المجموعة الرابعة، التي تقام ضمن نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، المقامة حالياً في تايلاند، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وتقام المباراة على استاد بوريرام يونايتد، الساعة 17:15 بتوقيت الإمارات، على أن تُلعب في الوقت نفسه المباراة الثانية ضمن المجموعة نفسها، بين فيتنام وكوريا الشمالية.

ويتصدّر المنتخب حالياً بفارق الأهداف عن الأردن، ولكل منهما أربع نقاط، فيما يحتل فيتنام المركز الثالث بنقطتين، وكوريا الشمالية أخيراً من دون رصيد. ورغم أن المنتخب يملك فرصتي الفوز أو التعادل للتأهل، إلا أنه سيواجه الأردن بطموح الفوز لتجنب الحسابات المعقدة، حيث إن تعادله، مع فوز فيتنام على كوريا الشمالية، سيجعلان المنتخبات الثلاثة (الإمارات والأردن وفيتنام) تتساوى بخمس نقاط، ووقتها سيتم الاحتكام إلى لائحة البطولة التي ستستثني المواجهات المباشرة، وتبدأ من خلال فارق الأهداف، ثم عدد الأهداف، وبعدها ركلات الترجيح، في حال كان التساوي يختص بفريقين فقط، ولعبا آخر مباراة بينهما في الدور الأول.

وإذا استمر التساوي في كل شيء، يتم الاحتكام إلى اللعب النظيف (نقطة لكل بطاقة صفراء، وثلاث لكل حمراء، وأربع في حال بطاقة صفراء وتبعتها بطاقة حمراء مباشرة)، والحل الأخير يتمثل في إجراء قرعة.

وأكمل الأبيض تحضيراته للمباراة بأداء حصة تدريبية، اليوم، تحت قيادة البولندي ماسيج سكورزا، وجهازه المساعد، بمشاركة كل اللاعبين، وشملت التدريبات تطبيق بعض الجوانب التكتيكية أسلوب اللعب الذي سيتبعه المنتخب في المباراة، إلى جانب التركيز على الكرات الثابتة والتنظيمين الدفاعي والهجومي.

وقال سكورزا في تصريح صحافي إن مستوى المنتخب في ارتفاع مستمر، بدءاً من مباراة فيتنام، وتابع: «جميع اللاعبين جاهزون للمباراة، وواثق بقدرتهم على حسم التأهل، وسنلعب من أجل الفوز فقط».

وطالب سكورزا اللاعبين بالتركيز طوال وقت المباراة، ومضاعفة الجهد واستغلال الفرص التي تسنح لهم»، وقال من جانبه، مدير المنتخب، جمال بوهندي، في تصريح صحافي، إن الأردن فريق قوي، وشدد على أن المنتخب الأردني منافس شرس، مبيناً أنه نجح في حصد أربع نقاط من فوز وتعادل، ويطمح إلى مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية. وطالب لاعبي الأولمبي بالتركيز أكثر وبذل كل الجهد الممكن للحصول على النقاط الثلاث.

ويلعب الأولمبي اليوم بالأحمر للمرة الأول في هذه البطولة، والأردن بالأبيض، في حين يدير المباراة الحكم البحريني نواف شكرالله، ويعاونه مواطنه محمد جعفر، وعبدالله صالح، والعراقي علي صباح حكماً رابعاً.

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.

المنتخب يتصدّر المجموعة الرابعة بفارق الأهداف عن الأردن.