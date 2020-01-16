المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

مركز

علمت «الإمارات اليوم» أن اتحاد الكرة يدرس إعادة تأهيل المركز الإعلامي الخاص بالصحافيين والإعلاميين، الذين يغطون أنشطة الاتحاد، وتوفير كل الاحتياجات والمتطلبات الضرورية التي تمكنهم من أداء واجبهم على النحو المطلوب، استشعاراً من مسؤولي الاتحاد بالدور الكبير الذي يلعبه الإعلام.

برمان

واصل لاعب وسط فريق العين، الدولي أحمد برمان، تنفيذ برنامج تحضيري خاص بالاكتفاء بالركض حول الملعب، تمهيداً لعودته مجدداً للمشاركة في التدريبات الجماعية، ويعاني برمان منذ بداية الموسم الإصابات التي تسببت في غيابه لأكثر من شهر.

شايفر

قاد مدرب فريق بني ياس، الألماني وينفريد شايفر، تحضيرات فريقه المقامة حالياً في دبي استعداداً لمواجهة الوحدات الأردني ودياً في المباراة المقررة مساء غدٍ في ملعب شباب الأهلي في العوير، وكان المدرب غاب عن الحصص التدريبية السابقة نظراً لسفره إلى المغرب.