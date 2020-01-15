دياز يفسخ عقده مع شباب الأهلي بالتراضي

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكدت وسائل إعلام أرجنتينية أن اللاعب الأرجنتيني ماورو دياز، أكمل إجراءات فسخ عقده مع شباب الأهلي بالتراضي بين الطرفين، مشيرة إلى أن اللاعب سينضم إلى نادي إستوديانتس الأرجنتيني. وذكرت صحيفة «تي واي سي سبورت» أن دياز سيصل إلى الأرجنتين اليوم لإجراء الفحص الطبي تمهيداً لتوقيع عقد انضمامه إلى إستوديانتس. وأضافت أن دياز يحصل على دعم كبير من المدرب غابرييل ميليتو الذي يرغب في تدعيم النادي الأرجنتيني بلاعب ريفير بليت السابق، موضحة أن دياز سيصبح ثالث صفقات إستوديانتس ليلتحق بنجم برشلونة السابق خافير ماسكيرانو، ومارتين كاوتيروتشو.