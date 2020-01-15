230 ألف درهم ترفع وتيرة المنافسة في «دبي لصيد الأسماك»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تبدأ غداً منافسات بطولة دبي لصيد الأسماك 2020 (الجولة الأولى)، التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وتختتم السبت المقبل ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي الحالي 2019-2020.

وقال بيان صحافي: «رصدت اللجنة المنظمة للحدث مبلغ 230 ألف درهم جوائز للمشاركين، ستوزع على أصحاب المراكز الأولى في فئتي (الكنعد والسكل)، حيث يواصل النادي اهتمامه بهذا النشاط الذي رأي النور للمرة الأولى في أول مسابقة أقيمت عام 1998».

وأضاف البيان: «أنهت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كل التجهيزات اللازمة لبدء المنافسات، إذ أصدرت اللوائح الخاصة بالمشاركة، وطريقة الصيد، وكيفية توثيقه والبرنامج الزمني».