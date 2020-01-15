المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

أيوفي

علمت «الإمارات اليوم» أن الإكوادوري، جيمي أيوفي، تلقى عرضاً من أحد أندية دوري الخليج العربي، للانضمام إلى صفوفه خلاله فترة الانتقالات الشتوية الحالية، إذ إنه يرتبط بعقد مع شباب الأهلي، لكن لن يتم قيده في صفوفه.

كاميرات

لاحظ مراقبون قيام اتحاد الكرة بتركيب كاميرات مراقبة في بعض الملاعب الفرعية التابعة للاتحاد، خصوصاً ملعب ذياب عوانة في دبي، الذي بات يستضيف بعض المباريات، بجانب تدريبات المنتخبات، بما فيها المنتخب الأول، وذلك حرصا من الاتحاد على توفير أقصى معايير السلامة للاعبين.

كوندي

شارك لاعب فريق بني ياس، الإسباني بيدرو كوندي، في أول حصة تدريبية أجراها السماوي، بعد نهاية فترة الراحة القصيرة التي حصل عليها الفريق، وتأتي مشاركة اللاعب في ظل عدم حسم مصير استمراره، مع الفريق، بعد ارتباطه بالانتقال لصفوف شباب الأهلي.