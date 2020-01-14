5 مارس موعد بطولة أبوظبي العالمية للترايثلون

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن تنظيم بطولة أبوظبي العالمية للترايثلون الافتتاحية لموسم بطولات الترايثلون الدولية خلال الفترة 5 - 7 مارس المقبل على جزيرة ياس، والتي ستشهد مشاركة 3000 متسابق يمثلون 25 دولة.

وستشهد البطولة بحلتها الجديدة مشاركة 110 من نخبة المتسابقين المحترفين العالميين، حيث سيتنافسون لجمع النقاط المؤهلة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 في طوكيو، إلى جانب ذلك ستشهد البطولة إضافة مجموعة جديدة من فئات السباق، أبرزها كأس «بارا ترايثلون» العالمي الخاص بالرياضيين المحترفين من أصحاب الهمم، والمؤهلة للمشاركة في الأولمبياد الخاص 2020 في العاصمة اليابانية.

وقال مجلس أبوظبي الرياضي في بيان له إن إطلاق هذه الفئة الجديدة، يأتي امتداداً للنجاحات الكبيرة التي حققتها العاصمة أبوظبي في استضافة العام الماضي لسباق الترايثلون ضمن الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، وشهدت مشاركة 22 رياضياً من أصحاب الهمم من 14 دولة، بجانب اهتمامها بتنظيم سلسلة من السباقات المخصصة للرياضيين المبتدئين من أصحاب الهمم.

كما سيحظى المشاركون بفرصة خوض جميع سباقات البطولة ضمن الفئات العمرية المختلفة على المسار ذاته الذي يخوضه رياضيو سباقات النخبة، ما يمثل حافزاً مهماً وكبيراً لعموم الرياضيين لإثراء الحدث بالتنافس مع أبطال العالم.

وقال أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني: إن استضافة سلسلة بطولات الاتحاد الدولي للترايثلون العالمية للعام السادس على التوالي يؤكد نجاح أبوظبي في ترسيخ مكانتها على الخارطة الرياضية العالمية، في ظل ثقة المؤسسات والاتحادات الرياضية بالمكانة والامكانات الكبيرة للعاصمة التي غدت وجهة الرياضة في العالم، وهو ما تجسده بطولة أبوظبي العالمية للترايثلون التي تقام وسط حضور واهتمام دولي واسع، وبمشاركة نخبة الرياضيين العالميين.

وقال العواني: «يسعدنا الإعلان عن إطلاق منافسات كأس بارا ترايثلون العالمي للمرة الأولى ضمن فعاليات النسخة الجديدة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في عام 2019، التي أكدت اهتمام أبوظبي وحرصها على تسخير جميع الإمكانات لأصحاب الهمم، بجانب تسليط الضوء على جهودنا المتواصلة لتنظيم الفعاليات الرياضية التي تشجع الجميع لا سيما أصحاب الهمم والهواة والمحترفين على المشاركة والتفاعل».

وتابع العواني: «أثمرت استضافتنا للبطولة لستة أعوام، عن شراكات كبيرة لأبوظبي مع الاتحاد الدولي للترايثلون ونجاحات مميزة، حيث تتصدر العاصمة المشهد مع انطلاقة الموسم الافتتاحي لسباقات الترايثلون العالمية، بجانب ذلك تحقيق إنجازات مهمة على صعيد الفوز باستضافة نهائيات بطولة العالم للترايثلون في عام 2022، بما يؤكد حرص مجلس أبوظبي الرياضي المستمر على تقديم فعاليات رياضية عالمية المستوى»، كما دعا العواني عموم فئات المجتمع إلى اتباع أسلوب ونمط حياة صحي، من خلال الانضمام والمشاركة في البطولة.

وتضم أجندة فعاليات البطولة التي ستقام على مدار ثلاثة أيام، مجموعة من سباقات التنافس للرياضيين الهواة، كما تتيح الفرصة أمام المشاركين للانضمام إلى فئات سباقات «سوبر سبرينت» و«سبرينت» وسباقات المسافات الأولمبية سواء بصورة فردية أو ضمن فرق.

وشهدت البطولة إقبالاً كبيراً على شراء التذاكر، والتي سجلت بيع نحو 38% من تذاكر فئة الهواة خلال الأيام الأولى من طرحها، وذلك نظراً لتصميم مسارات السباق والفترات الزمنية لكل فئة بشكل يضمن خوض جميع المشاركين تجربة متميزة.

المنافسة مؤهلة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو2020».

3000

متسابق يمثلون 25 دولة بينهم 110 من نخبة المحترفين العالميين.