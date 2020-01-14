لابا كودجو: في العين نفوز ونخسر معاً فنحن أسرة واحدة

المصدر: معاذ كمبال - العين

خرج مهاجم العين، التوغولي لابا كودجو، عن صمته عقب خروج «الزعيم» من أولى بطولات الموسم، بعد وداع كأس الخليج العربي لكرة القدم أمام النصر، وأرسل اللاعب مجموعة من الرسائل لجماهير الفريق، أكد من خلالها قدرتهم على العودة للطريق الصحيح مجدداً، والعمل على المنافسة في بقية البطولات التي يشارك فيها الفريق.

وقال كودجو عبر حسابه في «إنستغرام»، أمس: «يجب علينا ألا نستسلم على الإطلاق، فنحن فريق واحد، نفوز معاً ونخسر معاً، علينا البقاء دائماً كأسرة واحدة في هذا الوقت الذي نمر به».

وكان اللاعب لابا كودجو رفض الإدلاء بأي تصريحات عقب نهاية مباراة النصر، وغادر الملعب وعلى وجهه علامات التحسر على ضياع فرصة الوصول لأول مباراة نهائية له مع فريقه الذي انضم إليه بداية الموسم الحالي قادماً من فريق نهضة بركان المغربي.

ومنذ وصوله إلى العين سجل كودجو 13 هدفاً في 15 مباراة.

على جانب آخر، أستأنف العين تحضيراته، مساء أول من أمس، على الملعب الملحق باستاد خليفة بن زايد، بعد أن كان اللاعبون حصلوا على راحة سلبية، عقب خسارتهم على استاد هزاع بن زايد في الدور نصف نهائي كأس الخليج العربي، يوم الجمعة الماضية، أمام النصر بركلات الترجيح 4-1، بعد نهاية الشوطين الأصليين بالتعادل الإيجابي 1-1.

ويستعد العين للمواجهة التي ستجمعه بخورفكان يوم 23 الجاري، ضمن الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى لدوري الخليج العربي، وهي المباراة التي تعد بروفة قوية قبل مباراة الملحق بدوري أبطال آسيا التي ستقام يوم 28 الجاري في مواجهة الفريق الفائز من مواجهة الزوراء العراقي ضد بونيودكور الأوزبكي، التي تجمعهما يوم 21 الجاري على ملعب الأخير. على صعيد آخر، تترقب اللجنة الفنية بالنادي استلام التقرير الفني من جانب المدرب البرتغالي، بيدرو إيمانويل، الخاص بعملية الإحلال والتبديل التي سيتبعها الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لإعادة تنظيم الصفوف بصفقات جديدة، وكانت اللجنة الفنية منحت المدرب 10 أيام فقط لتقديم التقرير، لكنه طلب المزيد من الوقت.

يستعد العين لمواجهة خورفكان يوم 23 الجاري ضمن الجولة 13 من دوري الخليج العربي.