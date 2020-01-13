المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

كينو

نشرت صحيفة «تورسيدورس» البرازيلية تقريراً عن أبرز اللاعبين البرازيليين المحترفين في الدوريات الآسيوية، إذ ضم التقرير لاعب الجزيرة، ماركوس كينو، موضحة أنه خسر الكثير باللعب خارج الدوري البرازيلي، بعدما كان أحد نجوم سانتا كروز وبالميراس في الدوري المحلي.

تغييرات

علمت «الإمارات اليوم» من مصدر داخل شركة خورفكان لكرة القدم، أن النادي بصدد التعاقد مع لاعبين أجنبيين يلعبان في مركز المهاجم الصريح، ولديهما قدرات هجومية مميزة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لسد النقص في الشق الهجومي للفريق الذي ظهر متواضعاً خلال الفترة الماضية.

تجديد

طلب نجم كبير من إدارة ناديه تحديد موقفه من تمديد عقده، بعد أن دخل في الأشهر الستة الأخيرة، ما يتيح له فرصة التوقيع مع نادٍ آخر، بيد أن إدارة شركة كرة القدم أكدت له أن ملف تجديد عقده بالكامل في يد الإدارة العليا للنادي، وأن عليه الانتظار.