علي صالح: متحمّسون لمباراة اليوم وسنظهر بشكل مختلف

المصدر: بوريرام - الإمارات اليوم

وعد لاعب الوصل والمنتخب الأولمبي، علي صالح، بتقديم كل ما يملك من أجل قيادة الأبيض مع بقية زملائه لتحقيق الفوز على كوريا الشمالية، اليوم، في المباراة الثانية ضمن المجموعة الرابعة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة، مشدداً على أن الأبيض سيظهر بشكل مختلف أمام كوريا الشمالية.

وقال علي صالح، في تصريحات صحافية، إنهم يدركون الأهمية الكبيرة لهذه المباراة وضرورة الفوز فيها، مضيفاً أن الجهاز الفني تحدث إلى اللاعبين وطالبهم بتقديم أفضل مستوى، والتفوق على كوريا الشمالية.

وأشار علي صالح إلى أن المنتخب يضم لاعبين موهوبين يملكون الكثير ليقدموه خلال البطولة، متمنياً أن يوفقوا في تسخير قدراتهم لمصلحة المنتخب، وينجحوا في قيادته للوصول إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وتحدث علي صالح عن الحالة المعنوية للاعبين، مبيناً أن الجميع يتمتعون بروح معنوية عالية، ومتحمسون لخوض اللقاء، ويرغبون في الخروج بنتيجة إيجابية تدعم موقف المنتخب المنتخب في المنافسة على التأهل.