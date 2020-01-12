الوحدة يلتقي بونيدكور الأوزبكي ودياً.. ومطر يظهر في التدريبات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يخوض الوحدة مباراة ودية عند الـ6:30 من مساء اليوم أمام فريق بونيدكور الأوزبكي، في إطار التحضيرات التي يجريها العنابي استعداداً لاستئناف لقاءات دوري الخليج العربي لكرة القدم، والمحدد لها 23 الجاري.

ومن المقرر أن يخوض الوحدة مباراة ودية ثانية أمام فريق سامسونغ الكوري يوم 18 الجاري ضمن البرنامج الذي وضعه المدرب الاسباني خيمنيز.

وينتظر أن تشهد مواجهة العنابي أمام الفريق الأوزبكي ظهور كل من الكوري الجنوبي لي ميونغ جو وخميس إسماعيل اللذين تم التعاقد معهما خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لمدة موسمين ونصف الموسم.

وقال خمينيز، إنه سيسعى لاستغلال المباراتين الوديتين في اختبار اللاعبين الشباب إلى جانب العناصر الأساسية في الفريق الأول.

وأضاف في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: «اختبرنا لاعبين شباباً في مباراة ودية لعبناها مع أحد الفرق المحلية يوم الخميس الماضي، وسأختبر آخرين أيضاً. أرغب في تجربة جميع اللاعبين الشباب، فهناك لاعبون لديهم مستقبل واعد في الفريق».

وكانت تدريبات الوحدة الأخيرة التي جرت على استاد آل نهيان قد شهدت عودة قائد الفريق إسماعيل مطر للانتظام في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الفريق الفترة الماضية.

ومن المقرر أن يشارك مطر في المباراة الودية الثانية أمام بطل كوريا الجنوبية عندما يستعيد كامل جاهزيته البدنية، كما انضم للتدريبات المدافع الدولي حمدان الكمالي بعد تعافيه هو الآخر من الاصابة.

وفي شأن آخر، لم يصدر عن نادي الوحدة أي تأكيدات رسمية بشأن ما يتردد حول تعاقده مع مدافع الجزيرة فارس الجمعة، وكذلك لاعب العين السابق، البرازيلي كايو.