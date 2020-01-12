الطويل: مكاسبنا من مواجهة الوحدات كثيرة.. أهمها «جمهور جديد»

المصدر: محمد فاضل ـــ دبي

كشف عضو مجلس إدارة شركة نادي الإمارات لكرة القدم مشرف الفريق الأول، خليل الطويل، عن مكاسب كبيرة حققها «الصقور» من المباراة الودية التي خاضها الفريق، أول من أمس، أمام الوحدات الأردني، على استاد الإمارات في رأس الخيمة، وانتهت بفوز الوحدات بثلاثية نظيفة. وقال الطويل لـ«الإمارات اليوم»: «كسبنا جمهوراً جديداً سيضاف لجمهور نادي الإمارات العريق لتشجيع (الصقور) في المباريات المقبلة، ونحن نوجه لهم الدعوة إلى الوقوف خلف (الصقور) في مبارياته المقبلة».

وشهدت المباراة حضور 3700 مشجع في المدرجات.

وتابع: «خاض الفريق المباراة في أجواء مناخية صعبة بهطول كثيف للأمطار، وعلى الرغم من ذلك، ظهر الفريق بشكل جيد، ولعبنا بعدد من لاعبي الصف الثاني، للوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية، وخرجنا بمحصلة مهمة أن الجميع جاهز لمهامه الكروية الرسمية»، وفيما إذا كان هناك مباراة ودية أخرى قبل استئناف دوري الدرجة الأولى، أكد خليل الطويل عدم وجود أي مباراة ودية، بل إنها ستكون استعدادات داخلية للمباراة المهمة أمام البطائح في الجولة المقبلة.

يذكر أن نادي الإمارات يتصدر دوري الدرجة الأولى برصيد 18 نقطة، يليه دبا الحصن ثانياً برصيد 17 نقطة، ثم دبا الفجيرة ثالثاً بـ16 نقطة.