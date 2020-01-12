دياز يطلب فسخ عقده مع شباب الأهلي

المصدر: أحمد طارق ــ دبي

ذكرت وسائل إعلام أرجنتينية أن اللاعب الأرجنتيني ماورو دياز، طلب فسخ عقده مع نادي شباب الأهلي، ليتنقل إلى صفوف نادي إستوديانتس الأرجنتيني.

وأوضحت صحيفة «تي إن تي سبورت» أن إستوديانتس دخل في مفاوضات مع ماورو دياز للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الحالية، لافتة إلى اللاعب الأرجنتيني طلب من إدارة شباب الأهلي فسخ عقده، خصوصاً أنه لم يتم قيده في قائمة «فرسان دبي» خلال الموسم الجاري.

يذكر أن دياز انضم إلى شباب الأهلي في الموسم الماضي قادماً من الدوري الأميركي، ولم يظهر بشكل جيد، ما أسهم في عدم قيده بالقائمة.