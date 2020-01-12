تفوق أيرلندي في أقوى أشواط «الشراع لقفز الحواجز»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

اختتمت مساء أول من أمس، فعاليات منافسات بطولة الشراع الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، التي أقيمت في منتجع الفرسان الرياضي الدولي بأبوظبي في يومين بدلاً من ثلاثة أيام. وقرّرت اللجنة المنظمة والفنية إلغاء منافسات اليوم الأخير للبطولة، والتي كان مقرراً أن تقام أمس، بسبب الأحوال الجوية وتأثر مكان البطولة وما حولها وبصفة خاصة الميدان الرئيس وميدان الإحماء بالأمطار الغزيزة.

وفي منافسات البطولة، وفي أقوى الأشواط، توّج بلقب الشوط الثاني من نجمتين، الفارس الشاب الأيرلندي مايكل مع الفرس «اتش اتش اس فورتون»، وأنهى الجولة في زمن بلغ (61.28) ثانية، محتفظاً لنفسه بجائزة المركز الثالث الذي حققه بالجواد «كازانوفا» في زمن (62.61) ثانية، ونال جائزة المركز الثاني الفارس البرتغالي لويس سابينو مع الجواد «أرغان» والزمن (62.55) ثانية. ولم يكن الفارس الإماراتي محمد شافي الرميثي بعيداً عن منصة التتويج واستلامه جائزة المركز الرابع بالفرس «سيباليا» والزمن (65.68) ثانية. وعن قرار الإلغاء، قال عمران أحمد العويس رئيس البطولة: «حفاظاً على سلامة الفرسان والخيول وجميع الأطقم العاملة، وبعد التواصل مع الاتحاد الدولي للفروسية، قررت اللجنة المنظمة إيقاف منافسات اليوم الختامي لبطولة الشراع الدولية من فئة النجمتين، بسبب هطول الأمطار الغزيرة، وتمت تسوية مرضية مع الفرسان المعنيين بخصوص رسوم الاشتراك، وتوزيع الجوائز».