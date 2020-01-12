300 سبّاح في أول بطولة للبراعم بالمجرى الطويل

المصدر: محمد أبو اسماعيل - دبي

يستعد اتحاد الإمارات للسباحة لتنظيم بطولة كأس الإمارات للبراعم يوم السبت المقبل في مجمع حمدان الرياضي وهي أول بطولات العام الجديد الخاص بالأعمار تحت 10 سنوات ويشارك فيها ما يقارب من 300 سباح وسباحة من مختلف إمارات الدولة، كما أنها أول بطولة للبراعم تقام في المسبح الأولمبي 50 متر “المجرى الطويل”، من أجل تعويض السباحين على مختلف البطولات وبناءة قاعدة قوية للمنتخبات الوطنية.

وأكد الأمين العام لإتحاد السباحة عبدالله الوهيبى، لـ “الإمارات اليوم”، أن قرار إقامة بطولة البراعم على المجرى الطويل يعتبر هدف جديد تم وضعه للسباحين الصغار من أجل تطوير اللعبة ولتشجيع وإعداد السباحين الناشئين على مختلف السباقات بالمجري القصير والطويل، ولتوفير كافه الطرق والوسائل لإعداد جيل رياضى وقاعده كبيرة من السباحين المؤهلين لتمثيل المنتخبات الوطنية فى المستقبل القريب، خاصة وأن البطولة تضم عدد كبير من الأكاديميات وسباحين بإمكانهم الإلتحاق بمنتخبات بلادهم.