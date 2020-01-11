الشارقة يواجه مصفوت وعجمان ودياً استعداداً لشباب الأهلي

المصدر: منصور السندي-الشارقة

يخوض فريق كرة القدم بنادي الشارقة مباراتين وديتين؛ الأولى أمام فريق مصفوت بعد غد الإثنين، والثانية أمام فريق عجمان يوم 16 الجاري، وتأتي مباراتا الشارقة أمام مصفوت وعجمان في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة المدرب عبدالعزيز العنبري، للاستفادة من فترة التوقف الحالية لدوري الخليج العربي، بتحضير الفريق بشكل جيد لخوض مبارياته المقبلة.

وذكر نادي الشارقة على صفحته عبر "توتير" أنه سيتم تحديد ملعبي مباراتي الفريق الوديتين أمام مصفوت وعجمان لاحقاً.

ويستعد الشارقة حالياً للقاء نظيره فريق شباب الأهلي يوم 24 الجاري ضمن الجولة 13 للدوري.

ويحتل الشارقة حالياً المركز الثاني في ترتيب فرق الدوري برصيد 24 نقطة خلف شباب الأهلي، الذي يتصدر المنافسة برصيد 29 نقطة.