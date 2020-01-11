ختام أولى جولات دبي للكايت سيرف اليوم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يُسدل الستار اليوم على فعاليات بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف (الجولة الأولى)، التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن فعاليات الموسم الرياضي البحري 2019-2020.

وتجمع المنافسات في الجولة الأولى من بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف ما يصل إلى 100 متسابق ومتسابقة يمثلون 30 دولة من قارات العالم، يتقدمهم كبار المصنفين العالميين في هذه الرياضة، وكذلك نجوم منتخبنا الوطني الذين يحرصون كل مرة على الحضور والمشاركات ضمن التحضيرات المستمرة لأبطالنا.

وارتفعت أمس مظلات المشاركين والمشاركات التي تزدان بأجمل الألوان في شاطئ نسناس بجميرا ضمن مراحل منافسات هايدرو وفويل التي جمعت 30 متسابقاً يتقدمهم المصنف العالمي الفرنسي ماثيو.

ويشتد التنافس اليوم على ألقاب (توين تيب) والألعاب الحرة (فري ستايل) للفئات (كبار وشباب وشابات ومواطنين وصغار)، في موقع الحدث بشاطئ نسناس، وأمام الجماهير حول شواطئ جميرا الجميلة على فترتين صباحية ومسائية.

ومن المنتظر أن تجري اليوم مراسم تتويج الأبطال في كل الفئات العشر التي أقيمت منافساتها، على مدار يومين متتاليين، في منصة الأبطال في شاطئ نسناس بجميرا بحضور كبار الشخصيات.