خميس ينتظم في تدريبات الوحدة.. وبرنامج تأهيلي للثلاثي المصاب

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

انتظم لاعب الوحدة الجديد، خميس إسماعيل، في تدريبات العنابي المقامة حالياً على استاد آل نهيان، بعد توقيعه رسمياً على عقد الانضمام إلى الوحدة لمدة موسمين ونصف الموسم. وقدم المشرف العام على الفريق، عبدالسلام جمعة، خميس إسماعيل، للطاقم الفني واللاعبين قبل بدء مران الأربعاء الماضي، الذي ظهر فيه بالقميص رقم 13.

وتواصل إدارة النادي مساعيها للبحث عن لاعب محلي لدعم صفوف الفريق بحسب طلبات المدرب الإسباني، خيمنيز، إذ تتفاوض شركة كرة القدم من أكثر من لاعب في سرية تامة. وأكد خميس إسماعيل أنه سعيد للغاية بحفاوة الاستقبال الذي حظي به من إدارة نادي الوحدة، ومن الجهاز الفني واللاعبين، معرباً في تصريح صحافي عن تطلعاته أن يكون الإضافة الفنية المميزة التي يبحث عنها الفريق في الانتقالات الشتوية.

ووضع الطاقم الفني برنامجاً خاصاً للاعب لتجهيزه بدنياً، للمشاركة في المباراتين الوديتين، اللتين من المقرر أن يخوضهما الفريق ضد فريق بونيدكور الأوزبكي، يوم الأحد المقبل، في استاد آل نهيان، وأمام فريق سامسونغ الكوري يوم 18 من الشهر الجاري.

ويواصل الثلاثي، إسماعيل مطر وحمدان الكمالي ودودو فولتان، البرنامج التأهيلي الموضوع من قبل الجهاز الطبي، إذ من المتوقع أن ينضم الثنائي الكمالي وفولتان إلى التدريبات خلال الأيام المقبلة، فيما سيحدد الجهاز الطبي في الأسبوع المقبل موعد انضمام قائد الفريق إسماعيل مطر إلى التدريبات، بعد انتهائه من البرنامج التأهيلي بشكل كامل.

وكان الوحدة استأنف تدريباته الأربعاء على استاد آل نهيان، بمشاركة جميع اللاعبين، باستثناء رباعي الأولمبي محمد الشامسي وعبدالله أنور وطحنون الزعابي ويحيى الغساني.

- إسماعيل مطر وحمدان الكمالي وفولتان يواصلون البرنامج التأهيلي الموضوع من قبل الجهاز الطبي للوحدة.