الفجيرة يفاضل بين مجموعة من اللاعبين لتدعيم صفوفه

المصدر: محمد فاضل ■ الفجيرة

أكد رئيس شركة كرة القدم لنادي الفجيرة، ناصر اليماحي، وجود أكثر من لاعب تتم دراسة سيرهم الذاتية لاختيار الأفضل تمهيداً لضمه لتمثيل الفريق الأول لـ«الذئاب» في الموسم الحالي لدوري الخليج العربي خلال فترة الانتقالات الشتوية. وقال لـ«الإمارات اليوم» إن الفريق راغب في تدعيم صفوفه استعداداً للمرحلة المقبلة، خصوصاً مع استئناف دوري الخليج العربي.

يأتي ذلك بعد أن تم تناول إسم لاعب المريخ السوداني، محمد عبدالرحمن، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى لاعب يونايتد المالطي، البرازيلي جيفرسون، ولاعب الجزيرة السابق، الكاميروني اسانتي، ولاعبين آخرين. وأكد أنه سيتم بحث جميع الأسماء مع المدرب الجزائري مجيد بوقرة.