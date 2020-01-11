دبا الفجيرة يتعاقد مع اللاعب البرازيلي أديلسون

المصدر: الفجيرة ■الإمارات اليوم

أعلن نادي دبا الفجيرة، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن التعاقد رسمياً مع اللاعب البرازيلي أديلسون بيريرا، لتمثيل الفريق الأول في الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى، وذلك بدلاً عن الأرجنتيني كلاوديو لوسيانو، الذي تم الاستغناء عنه أخيراً، لضعف المردود الفني خلال المباريات الماضية. وحضر مراسيم توقيع العقد نائب رئيس مجلس إدارة النادي سعيد الخطيبي.

وسبق للاعب أديلسون أن نال جائزة أفضل هداف في دوري الدرجة الأولى، عندما قاد عجمان للعب في دوري الخليج العربي، كما لعب مع أندية أخرى في الإمارات.

يذكر أن دبا ثالثا في دوري الدرجة الأولى بـ16 نقطة، ويسعى بقوة من أجل المنافسة على بطاقة الصعود إلى الأضواء.