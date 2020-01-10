شاهد بالفيديو.. جمهور الوحدات الأردني يشجع فريقه وسط الرعد والأمطار

المصدر: محمد فاضل – راس الخيمة

اصر جمهور نادي الوحدات الاردني على مواصلة تشجيع فريقه في المباراة الودية التي فاز بها على مضيفه نادي الامارات بثلاثة اهداف مقابل لاشيء واقيمت مساء اليوم في استاد نادي الامارات في رأس الخيمة وذلك بالرغم من شدة هطول الامطار التي تصادفت مع موعد اقامة المباراة وذلك تعبيرا عن محبتهم وتشجيعهم للفريق والمساهمة بانجاح المعسكر المقام ضمن استعدادات الفريقين للاستحقاقات المقبلة وابرزها كأس الاتحاد للنشامى ودوري الدرجة الاولى للصقوروشهدت المباراة جمهورا بلغ 3700 متفرج.

وسجل اهداف الوحدات كل من هشام السيفي (59،85)، بينما سجل رجائي عايد اول الاهداف(29)

جمهور الوحدات الأردني يشجع فريقه تحت المطر في مباراة ودية فاز بها، اليوم، على نادي الإمارات بثلاثية نظيفة في رأس الخيمة.#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/ZuIg0Hucin — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) January 10, 2020