الغساني: المنتخب سيظهر بقوة

المصدر: بوريرام ■الإمارات اليوم

وعد مهاجم المنتخب الأولمبي، يحيى الغساني، جمهور الإمارات بأن «الأبيض» الأولمبي سيظهر بالصورة المطلوبة وبقوة في كأس آسيا تحت 23 سنة. ويدشن المنتخب البطولة بلقاء فيتنام اليوم. وتابع الغساني في تصريح صحافي: «جميع اللاعبين في كامل الجاهزية للتمثيل المشرف». ولفت الغساني إلى الحالة المعنوية الجيدة للاعبين، والروح العالية التي تسود في أوساطهم، مبيناً أن التدريبات خلال المعسكر الأخير شهدت منافسة كبيرة بين اللاعبين، من أجل الوصول إلى التشكيلة الأساسية. وقال إن «من شأن الفوز على فيتنام أن يمنح المنتخب الدفعة المعنوية اللازمة».