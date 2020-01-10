الحوسني يسعى ليكون من أول 15 لاعباً في العالم بالترايثلون

المصدر: محمد فاضل ■أبوظبي

قال المواطن عبدالرحمن الحوسني إنه يسعى ليكون ضمن أول 15 لاعباً على مستوى العالم في سباقات الترايثلون، بعد أن دوّن اسمه بقوة في 55 سباقاً عالمياً شارك فيها، وأقيمت في الولايات المتحدة وفرنسا وإنجلترا وسلوفينيا واليابان والصين وجنوب إفريقيا وسويسرا وأستراليا ودول أخرى عديدة، كما بات أول لاعب إماراتي يتأهل لخوض منافسات بطولة العالم لـ«النصف إيرومان»، في نيوزيلندا التي ستقام نوفمبر المقبل.

وقال الحوسني، متسابق نادي الجزيرة والمنتخب الوطني للترايثلون (33 سنة)، لـ«الإمارات اليوم» إن هذه الرياضة جماهيرية في الدولة، وهناك الكثير ممن يمارسها، لكنهم (سابقاً) لم يجدوا الاهتمام المطلوب، وبعد أن تم إشهار جمعية الإمارات للترايثلون ظهر الوجه الحقيقي الجميل للعبة، مؤكداً أن استضافة أبوظبي ودبي لأكبر البطولات العالمية أسهم في انتشار هذه اللعبة بشكل كبير، متوقعاً أن تكون مستقبلاً ثاني أو ثالث أكبر لعبة جماهيرية.

وتابع: «سباقات الترايثلون والنصف إيرومان من السباقات القوية والصعبة، وتحتاج إلى تدريب متواصل وشاق، وبالرغم من تلك الصعوبة إلا أنها رياضة جميلة، والأجمل فيها أنه لا يوجد سقف زمني لممارستها، إذ يمكن للمتسابق أن يمارسها ويتنافس على مراكزها في كل الأعمار، لوجود فئات عمرية تنافسية في كل السباقات».