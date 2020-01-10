فريق «بهانسالي» يستهل مشواره بنجاح في كأس جمعية البولو

المصدر: دبي■الإمارات اليوم

دشن فريق بهانسالي مشواره في بطولة كأس جمعية الإمارات للبولو وبنك أبوظبي التجاري، بفوز عريض على فريق علياء آل مكتوم «A.M» بنتيجة ثمانية أهداف مقابل 3.5 أهداف ونصف الهدف في المباراة التي احتضنها الملعب رقم (1) بمنتجع ونادي ديزرت للبولو، أول من أمس.

وبهذه النتيجة يرفع فريق بهانسالي، بقيادة ريشسي كومار، الراية الحمراء لفريق غنتوت وأبوظبي اللذين لعبا وجهاً لوجه، أمس، في ختام الجولة الأولى للبطولة، التي تمثل باكورة موسم 2019/‏‏2020 لجمعية الإمارات للبولو. وفرض فريق بهانسالي سيطرته على مجريات الشوط الأول لعباً ونتيجة بتسجيله أربعة أهداف مقابل هدف لفريق «A.M»، وجاء الشوط الثاني متعادلاً لعباً ونتيجة بتسجيل هدف لكل فريق، 5/‏‏2.5 وواصل فريق «A.M» صحوته في الشوط الثالث بتسجيله الهدف الثالث، في ظل غياب ملحوظ لفريق بهانسالي عن التسجيل. وعاد فريق بهانسالي لسابق عهده كما بدأ المباراة بشوطها الأول ليمطر فريق بثلاثية نظيفة منحته الفوز العريض بنتيجة نهائية ثمانية أهداف مقابل ثلاثة أهداف ونصف الهدف لفارق الهانديكاب بين الفريقين. وعانى فريق «A.M» عدم التجانس، خصوصاً أنه لعب للمرة الأولى بهذه الكوكبة من اللاعبين، بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم، ومعها يوسف بن دسمال واللاعبان كيرناداس وايريارتي، بينما خاض فريق بهانسالي بصفوف مكتملة بعناصره المحترفة بساحات اللعبة، خصوصاً اللاعب كورديرو الذي سجل خمسة أهداف.

- «بهانسالي» حقق فوزاً عريضاً على «A.M» بنتيجة 8 أهداف مقابل 3.5.