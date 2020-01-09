أروابارينا: لم أطلب التعاقد مع لاعبين جدد في شباب الأهلي

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد مدرب شباب الأهلي، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، أنه لم يطلب التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لافتاً إلى أنه لا يركز في مسألة التعاقد مع لاعب آسيوي للمشاركة مع الفريق في دوري أبطال آسيا.

وقال في مؤتمر صحافي قبل لقاء الجزيرة بكأس الخليج العربي غداً: لا أفكر في التعاقد مع لاعب أجنبي في خط الهجوم، أو ضم لاعب آسيوي، بهدف المشاركة في البطولة القارية.

وتحدث أروابارينا عن مباراة شباب الأهلي أمام الجزيرة غداً في نصف نهائي كأس الخليج العربي، وقال: «المباراة ستكون صعبة من دون شك، لأنها ستكون مصيرية بالنسبة للفريقين، خصوصاً أنها ستحدد مصيرهما بالاستمرار في البطولة من عدمه، وبالنسبة لنا نحن نخوض البطولة بصفتنا حامل اللقب في الموسم الماضي، ونأمل أن نتأهل إلى النهائي للتتويج مرة أخرى بالكأس».

أكد أروابارينا أنه لم يفكر في ضم لاعب أجنبي مهاجم أو آسيوي من أجل المشاركة في أبطال آسيا.