إطلاق بطولة الشارقة الدولية للطيران الشراعي فبراير المقبل

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلن رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية نصر النيادي، خلال مؤتمر صحافي أمس، عن إطلاق بطولة الشارقة الدولية الثالثة للطيران الشراعي «البارقليدينج» تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، خلال الفترة من 4-8 الشهر المقبل.

وقال النيادي خلال المؤتمر إن «الرياضة لم تعد كسابق عهدها مجرد ترفيه، وإنما هي استثمار للقدرات وتقارب بين الشعوب ونقل للمعرفة والثقافات بل وتلعب دوراً مهماً في جذب السياح، خصوصاً تلك الألعاب المرتبطة بالطيران الشراعي، وتسليط الضوء على الأماكن الصحراوية التي تمتلك مفردات الطبيعة بكل عناصرها الجمالية».

وأضاف أن البطولة تضم 100 مشارك من دول عربية وأجنبية.