أعمال الصيانة تصل مرحلتها الأخيرة في استاد خورفكان

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

كشف مسؤول الصيانة في استاد خورفكان، المهندس علي مسعود أن الملعب سيكون جاهزاً خلال فترة قريبة جداً، ليتمكن معها الفريق من اللعب على أرضية ملعبه للمرة الأولى هذا الموسم. وكشف مسعود في تصريح صحافي أن التجهيزات وصلت إلى مراحلها الأخيرة بعد إجراء التحسينات والتطويرات التي تطابق المتطلبات المحددة من قبل رابطة المحترفين، دون أن يحدد موعداً لتدشينه. وقال: تم الانتهاء من تركيب أبراج الإنارة وأعمال المدرجات الجديدة.

وقال أيضاً: سينتهي العمل قريباً من مرحلة إكساء العشب في أرضية الملعب، وسيتم تدشين العمل بالمبنى الإداري، إضافة إلى تأهيل الطُرق الداخلية في النادي والمواقف، وذلك حسب البرنامج الموضوع لإجراءات الصيانة. يذكر أن خورفكان عانى من خوض مبارياته هذا الموسم خارج ملعبه، إذ يتذيل دوري الخليج العربي بأربع نقاط فقط.