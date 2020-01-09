الجزائري مزيان على أبواب مغادرة العين

المصدر: معاذ كمبال - العين

وضعت شركة نادي العين لكرة القدم، لاعب الفريق، الجزائري عبدالرحمن مزيان، على قائمة الأجانب المغادرين خلال الانتقالات الشتوية الحالية، إذ لم يثبت اللاعب نفسه في الفترة الماضية بسبب الإصابة التي غاب على أثرها أكثر من نصف الدور الأول من الدوري، بجانب رغبة النادي في إبرام تعاقدات جديدة. وعلمت «الإمارات اليوم» أن إدارة النادي استضافت وكيل لاعبين إفريقي الجنسية خلال الأيام الماضية، في فندق «ألوفت»، الذي قدم للجنة الفنية عدداً من السير الذاتية للاعبين للاختيار من بينهم، بعد أن ظهرت حاجة الفريق لتدعيم منطقة المناورات.