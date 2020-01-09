3 مواطنين شباب يحصدون أهم 9 نقاط لـ «الفرسان»

المصدر: أحمد طارق - دبي

يدين شباب الأهلي بالفضل إلى ثلاثة لاعبين شباب لم يتجاوزوا سن الـ20، هم: عيد خميس، أحمد عبدالله جميل وحارب عبدالله سهيل، الذين أسهموا بشكل فاعل في تربع الفريق على قمة ترتيب دوري الخليج العربي بكرة القدم منفرداً في ختام الجولة 12، أي قبل جولة واحدة من نهاية الدور الأول، برصيد 29 نقطة، بفارق خمس نقاط عن الوصيف، الشارقة.

وسيلتقي شباب الأهلي مع الشارقة في الجولة الـ13 على استاد راشد، وحتى في حال فوز «الملك» سيبدأ شباب الأهلي متصدراً للدوري.

وجاءت الصدارة بعدما واجه شباب الأهلي صعوبات عدة في مباريات النصف الأول من الموسم بسبب الغيابات العديدة التي عاناها الفريق بداعي الإصابات، وأبرزها ماجد حسن وماجد ناصر والبرازيلي ليوناردو دي سوزا والمولدوفي لوفانور هنريكي.

وفي الوقت الذي يصف الكثيرون فريق شباب الأهلي بأن لديه عدداً كبيراً من اللاعبين الدوليين، إلا أن المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، راهن على عدد من اللاعبين من نتاج أكاديمية الكرة، أسهموا في حصول الفريق على تسع نقاط كانت مؤثرة في مشوار شباب الأهلي في الدور الأول.

وجاءت البداية عندما خاض شباب الأهلي مواجهة صعبة أمام الوحدة في الجولة الثامنة، التي شهدت غياب وليد عباس والسويسري ديفيد مارياني بداعي الإصابة، إذ استعان أروابارينا بصورة مفاجئة وغير متوقعة بلاعبين من فريق الشباب، وهما عيد خميس وأحمد عبدالله جميل، إذ تلقى المدرب الأرجنتيني المكافأة سريعاً، رغم البداية السلبية بإهدار البرازيلي ليوناردو دي سوزا ركلة جزاء، إلا أن عيد خميس أحرز الهدف الأول في مشاركته الأولى في تاريخه مع الفريق الأول في الدوري، قبل أن يكرر أحمد جميل الأمر نفسه بإضافته الهدف الثاني، في مشاركته الأولى مع الفريق في الدوري، ليسهم الثنائي في حصول شباب الأهلي على ثلاث نقاط مهمة، بعدما أنهى الفريق المباراة فائزاً بأربعة أهداف دون رد.

أما اللاعب حارب عبدالله سهيل فضرب كل التوقعات، وحقق أرقاماً رائعة، في 26 دقيقة فقط شارك فيها خلال مباراتين، إذ إن اللاعب الذي أكمل عامه الـ17 في شهر نوفمبر الماضي، شارك للمرة الأولى مع الفريق الأول أمام خورفكان، وفور مشاركته في الشوط الثاني صنع الهدف الثاني بطريقة رائعة للبرازيلي ليوناردو دي سوزا، بعدما كان «النسور» قريباً من إحراز هدف التعادل، ليسهم في حصول شباب الأهلي على النقاط الثلاث.

وأكمل سهيل مشاركاته الإيجابية، عندما شارك للمرة الثانية في الدوري، في لقاء من العيار الثقيل، عندما دخل بديلاً في الشوط الثاني من مباراة «كلاسيكو» شباب الأهلي والعين، وعقب ثلاث دقائق من مشاركته أضاف الهدف الثاني، الذي كان هدف الفوز لشباب الأهلي، ليصبح عدد النقاط التي أسهم اللاعبون الشباب في حصول الفريق عليها، هي تسع نقاط.

موسى عباس: شباب الأهلي لا يحتاج إلى شراء لاعبين مواطنين

أكد مدير أكاديمية شباب الأهلي لكرة القدم، د. موسى عباس، أن الفريق الأول لا يحتاج إلى شراء لاعبين مواطنين في السنوات المقبلة، بعد النتائج الرائعة التي حققتها الأكاديمية، وحصولها على المركز الاول كأفضل شركة كرة قدم في الرعاية المتكاملة للمواهب الرياضية، للموسم الثاني على التوالي، من مجلس دبي الرياضي.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إنه يتوجه بالشكر إلى المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، لأنه منح الفرصة لعدد من اللاعبين الشباب، ما أسهم في اكتسابهم الخبرة، واكتشاف مواهب جديدة قادرة على تعويض أي غيابات في الفريق.

وأضاف: «أحياناً يكون هناك عمل ضخم في الأكاديمية، ودعم كامل من إدارة النادي، لكن وجود بعض المدربين الذين لا يمنحون الفرصة للاعبين الشباب، يهدم هذا الجهد، بينما أروابارينا يستحق الإشادة على إيمانه الكامل باللاعبين صغار السن». وقال عباس: «فرق الأكاديمية حققت الفوز بخمس بطولات في موسم 2017-2018، بينما ارتفع العدد إلى تسع بطولات في الموسم الماضي، كما تتواصل النتائج الجيدة في الموسم الحالي، بتصدر أربع مسابقات».

شباب الأهلي يتصدر الدوري برصيد 29 نقطة، بفارق خمس نقاط عن الوصيف، الشارقة

سيلتقي شباب الأهلي مع الشارقة في الجولة الـ13 على استاد راشد

حارب سهيل خطف هدف الفوز في أقوى مباريات الموسم أمام العين

عيد خميس (20 عاماً)

مباريات: 5

دقائق: 425

صناعة أهداف: صفر

تسديدات: 1

أهداف: 1

حارب سهيل (17 عاماً)

مباريات: 2

دقائق: 26

صناعة أهداف: 1

تسديدات: 1

أهداف: 1

أحمد عبدالله جميل (20 عاماً)

مباريات: 4

دقائق: 360

صناعة أهداف: 1

تسديدات: 2

أهداف: 0