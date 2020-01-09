المصدر: دبي ـ الإمارا ت اليوم

جامعات

اضطر منتخب لعبة جماعية، أقام أخيراً معسكراً تدريبياً في دولة أوروبية استعداداً لبطولة قارية، إلى اللعب مع فرق جامعات منتسبة لمدن مختلفة في تلك الدولة، بعد أن فشل في اللعب مع منتخبات أو أندية هناك.

مروان

لاتزال صورة رئيس اتحاد كرة القدم المستقيل، المهندس مروان بن غليطة، هي صورة الحساب الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الخاص بمن يتولى رئاسة اتحاد الكرة.

بانيغا

ذكرت صحيفة «أوكي دياريو» الإسبانية، أن أحد أندية دوري الخليج العربي دخل في مفاوضات مع الأرجنتيني، إيفر بانيغا، بعدما بات قريباً من الرحيل عن صفوف فريقه إشبيلية الإسباني، مشيرة إلى وجود عرض آخر للاعب من الشباب السعودي.