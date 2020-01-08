عبدالمجيد حسين: لا يوجد شيء اسمه بطل الشتاء

المصدر: أحمد طارق - دبي

قلل عضو مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، عبدالمجيد حسين، من قيمة حسم الفريق للقب «بطولة الشتاء» في دوري الخليج العربي، وهو وصف يطلق على الفريق الذي ينهي مرحلة الذهاب في صدارة الدوري، وقال عبدالمجيد حسين إنه «لا يوجد شيء اسمه بطل الشتاء»، مؤكداً أن ما يهم هو كيف سينهي الفريق الموسم، رغم أهمية التقدم الحاصل في نتائج شباب الأهلي وتصدره البطولة.

وشدد في حديث لـ«الإمارات اليوم» على القيمة الكبيرة للفوز الذي حققه شباب الأهلي على العين في الجولة 12 بنتيجة 2-1 في ملعب الأخير، وتوسيعه الفارق مع ملاحقه المباشر، الشارقة إلى 5 نقاط، ومع العين (الخامس) إلى 8 نقاط، ما يعني أن شباب الأهلي سيظل متصدراً في ختام الجولة 13 بغض النظر عن نتيجة لقائه المقبل.

وقال عبدالمجيد حسين إن البطل هو الفريق الذي يفوز باللقب في نهاية المسابقة، موضحاً: «حققنا فوزاً مهماً جداً على حساب فريق كبير هو العين، ولاشك أن تغيير النتيجة من تأخرنا بهدف إلى فوز بهدفين أمر جيد جداً، أسهم في حصولنا على ثلاث نقاط غالية، خصوصاً مع الظروف التي كان يمر بها الفريق، أهمها غياب العديد من العناصر المؤثرة مثل المولدوفي لوفانور هنريكي والبرازيلي ليوناردو دي سوزا».

وأضاف: «سعداء بالتأكيد لتأمين موقفنا في صدارة ترتيب الدوري بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسينا، وهو الشارقة، ولكن تنتظرنا مباراة في غاية الأهمية أمام (الملك)، وهو يعد المنافس المباشر بصفته يحتل المركز الثاني، ونتمنى أن نحقق الفوز في هذه المباراة حتى نوسع فارق النقاط في الصدارة».

وأشار حسين إلى أن تصدر شباب الأهلي لائحة الترتيب في نهاية الدور الأول من الدوري لا يعني شيئاً، وقال: «الموسم طويل جداً، ويتبقى مباريات الدور الثاني بأكمله، ولا يوجد شيء اسمه بطل الشتاء، لأن البطل هو الفريق الذي يفوز باللقب في نهاية المسابقة، إذ نتمنى أن نستثمر تصدرنا الدوري في الدور الأول، وأن نواصل بالقوة نفسها في الدور الثاني».

وتحدث عن مباريات الدور الثاني، وقال: النصف الثاني من الموسم سيكون أصعب من دون شك، خصوصاً أن شباب الأهلي سيبدأ مشواره في أبطال آسيا، وهي البطولة التي لها أولويات كبيرة بالنسبة للفريق، ومشاركتنا في نسخة 2015 بالتأكيد ضمن اعتباراتنا عندما تأهلنا إلى النهائي، وهو ما نأمل تكراره في نسخة 2020.

ويفتتح شباب الأهلي مشواره في أبطال آسيا 10 فبراير المقبل أمام باختاكور الأوزبكي خارج أرضه، حيث يلعب في المجموعة الثانية، التي تضم حامل لقب المسابقة الهلال السعودي، والفائز من الملحق، بينما أبرز مباراة مقبلة ستكون أمام الجزيرة الجمعة المقبل في نصف نهائي كأس الخليج العربي.

وختم عبدالمجيد حسين تصريحاته بالحديث عن خطط شباب الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وبالتحديد بالنسبة إلى اللاعبين الأجانب، وإذا كان هناك نية للتعاقد مع لاعبين جدد، وقال: «أرى أن هذا الحديث سابق لأوانه، لأنه فعلياً لا يوجد أي شيء أو خطوة بالنسبة لتغيير بعض اللاعبين أو التعاقد مع لاعبين جدد، وبالنسبة لنا في شركة الكرة عندما تكون هناك نية، أو خطوة تم اتخاذها، سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية في الوقت المناسب».

29

نقطة لشباب الأهلي حسم بها صدارة مرحلة الذهاب بغض النظر عن نتيجة لقائه أمام الشارقة في الجولة 13، كون الفارق وصل إلى 5 نقاط.

أهم المباريات المقبلة لشباب الأهلي

10 الجاري: الجزيرة في نصف نهائي كأس الخليج العربي.

24 الجاري: لقاء القمة في الجولة 13 بالدوري أمام الشارقة.

10 فبراير: يواجه باختاكور الأوزبكي في مباريات المجموعة الثانية بأبطال آسيا.