المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

«بيليه»

تلقى لاعب فريق شباب الأهلي، محمد جمعة (بيليه)، عدداً كبيراً من الرسائل على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، من متابعي حسابه وزملائه اللاعبين، بعدما تعرض للإصابة، وتم استبعاده من قائمة المنتخب الأولمبي الذي يستعد للمشاركة في كأس آسيا بتايلاند التي تنطلق اليوم، والمؤهلة للأولمبياد.

طلب

طلب مسؤول في اتحاد رياضي من صحافيين يغطون أنشطة الاتحاد المعني، مده بالتصريحات الصحافية التي يدلي بها بعض مسؤولي الاتحاد لوسائل الإعلام لمراجعتها قبل نشرها، ما أدى إلى حالة من الاستياء في أوساط الصحافيين، معتبرين ذلك تدخلاً غير مقبول في عملهم.

جمال

ينتظر مدرب فريق العين، البرتغالي بيدرو إيمانويل، تقرير الجهاز الطبي في الفريق للتأكد من مدى جاهزية محمد جمال، الذي كان قد تعرض للإصابة قبل يومين، ويأمل المدرب تعافي اللاعب لمواجهة النقص الحاد في وظيفة المحور، في ظل استمرار غياب أحمد برمان، وانضمام يحيى نادر إلى المنتخب الأولمبي.