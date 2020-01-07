محمد شاكر: الانسجام كلمة سر «الأولمبي» في نهائيات آسيا

المصدر: معاذ كمبال -العين

قال مدافع المنتخب الأولمبي وفريق العين، محمد شاكر، إن عامل الانسجام بين لاعبي المنتخب سيكون كلمة السر في تحقيق الانتصارات خلال مشوارهم في نهائيات كأس آسيا لكرة القدم تحت 23 عاماً المقامة في العاصمة التايلاندية بانكوك (المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020)، والتي يبدأ «الأبيض» مشواره فيها يوم الجمعة المقبل بملاقاة فيتنام ضمن المجموعة الرابعة التي تضم كذلك منتخبي كوريا الشمالية والأردن.

وقال شاكر لـ«الإمارات اليوم» إنهم عازمون على تكرار ما حققه لاعبو «الجيل الذهبي» في عام 2012 حينما تأهلوا لأولمبياد لندن، مؤكداً في الوقت نفسه أنهم سيأخذون مباريات النهائيات مباراة بمباراة، وأن تركيزهم حالياً منصب على المواجهة الافتتاحية، وتالياً نص الحوار.

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