اختتام مخيم الفرسان بمشاركة 225 طفلاً

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

اختتمت فعاليات مخيم الفرسان الشتوي للأطفال، الذي نظمه منتجع الفرسان الرياضي الدولي، خلال الفترة من 15 ديسمبر إلى الثاني من الشهر الجاري، بمشاركة أكثر من 225 طفلاً، راوحت أعمارهم ما بين أربع سنوات و14 سنة، حيث تمت إضافة لعبة رياضة سباق السيارات (الكارتينغ) لأنشطة مخيمات الفرسان، بهدف توفير مزيد من المتعة والإثارة لمنسبي المخيم.

وتضمن المخيم 18 نشاطاً ترفيهياً ورياضياً، من بينها تمارين الآيروبيك والزومبا، واللياقة، ورماية القوس، والحرف والفنون، وفن الطبخ، إضافة على كرة السلة، والكرة الطائرة، وكرة القدم، وكرة القدم الأميركية، والفروسية، وسباق السيارات، وفنون الدفاع عن النفس، والسباحة، ومعارك البينت بول، والرماية بأجهزة المحاكاة، والألعاب الجماعية، ورياضة سباق السيارات (الكارتينغ).