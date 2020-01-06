المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

سُلفة

حاول لاعب أجنبي، من جنسية إفريقية، الحصول على سلفة من إدارة ناديه، إلا أن الإدارة قابلت الطلب بتحفظ شديد، بداعي أن عدم توافر الإمكانات لدى النادي في الفترة الحالية، مع الوعد بتحقيق طلبه في القريب العاجل.

سخرية

سخر أعضاء مجلس إدارة لعبة فردية من زميل لهم، تقدم باستقالته من منصبه، وسلمها مكتوبة إلى الهيئة العامة للرياضة، إذ تساءلوا عن أسباب تردده شبه اليومي على الهيئة لمعرفة مصير الاستقالة، طالما أنه قدمها طواعية، ما لم يكن له رأي آخر في العودة إلى منصبه.

جدول

يعاني متصفحون لموقع رابطة المحترفين صعوبة التعرف إلى المعلومات الخاصة بالدوري، خصوصاً ترتيب الفرق، والنتائج، بسبب كثرة التفاصيل وبطء الموقع.