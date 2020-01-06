راشد بن حميد: المنتخب يضمّ عناصر موهوبة وقادرة على تحقيق تطلعات الجماهير

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد كرة القدم، أن اللجنة تعمل على توفير كل عناصر النجاح للمنتخب الوطني، خلال مشواره في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، وتهيئة برنامج إعداد مناسب للأبيض لكي يخوض المباريات المتبقية بثقة عالية، من أجل بلوغ المرحلة الحاسمة من التصفيات.

جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء الجهازين الفني والإداري واللاعبين، بعد نهاية الحصة التدريبية التي أقيمت، أمس، في ملعب ذياب عوانة بمقر الاتحاد في دبي.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي إن المنتخب يضم في صفوفه عناصر موهوبة وقادرة على تحقيق النجاح، وتحقيق آمال وتطلعات الجماهير الإماراتية خلال المباريات الأربع المقبلة، مع منتخبات ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند وفيتنام، مؤكداً ثقته باللاعبين وإخلاصهم وتفانيهم من أجل تقديم أداء مُرضٍ يسعد جماهيرهم، ويرفع راية الكرة الإماراتية في المحافل الإقليمية والقارية والعالمية.

وأضاف الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود الأندية والإعلام والجماهير، من أجل توفير بيئة مناسبة تساعد المنتخب على التركيز على مهمته الرئيسة في التصفيات، مطالباً الجميع بالوقوف خلف الأبيض ومساندته.

من جهة أخرى، أشاد الشيخ راشد بنجم منتخبنا الوطني ولاعب نادي الجزيرة، علي مبخوت، الذي تُوّج بلقب هداف «خليجي 24» برصيد خمسة أهداف، واختياره من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) كأفضل هداف على مستوى كرة القدم الدولية للرجال لعام 2019، بتسجيله 16 هدفاً في 13 مباراة، بمعدل تهديفي 1.23 هدف.

وطالب الشيخ راشد بن حميد النعيمي هداف منتخبنا الوطني، علي مبخوت، بمواصلة العطاء والجهد من أجل تحقيق الأرقام القياسية، والظهور المميز مع المنتخب الوطني في الاستحقاقات المقبلة، مؤكداً أن مبخوت يعد واحداً من المهاجمين المميزين الذين مروا على تاريخ الكرة الإماراتية، ويملك مهارات فنية عالية، وحساً تهديفياً رائعاً، فضلاً عن شغفه المستمر بتحقيق الإنجازات للمنتخب والنادي ولنفسه، ونحن فخورون بالمستوى الذي بلغه في الفترة الأخيرة، وتصنيفه أفضل المهاجمين في القارة الآسيوية.

وكانت اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة احتفت بالهداف علي مبخوت، أمس، بحضور أعضاء الجهازين الفني والإداري واللاعبين.

وكان الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة يوفانوفيتش، قرر استبعاد خمسة لاعبين من التجمع الحالي لعدم جاهزيتهم، وهم: أحمد خليل ووليد عباس والحسن صالح ومحمد عبدالرحمن ومحمد مرزوق، فيما تمّ ضمّ لاعب شباب الأهلي يوسف جابر، ولاعب الجزيرة سالم راشد.

• مبخوت من المهاجمين المميزين الذين مروا على تاريخ الكرة الإماراتية، ويملك حساً تهديفياً رائعاً.

• المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود الأندية والإعلام والجماهير، لتوفير بيئة مناسبة تساعد المنتخب.