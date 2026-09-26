خمينيز: قلوبنا مثقلة بالحزن بعد وفاة الشيخ أحمد بن راشد

أكد لاعب منتخب الإمارات نيكولاس خيمينيز أن «الأبيض» دخل منافسات «خليجي 27» بقلوب مثقلة بالحزن، بعد وفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مشيراً إلى أن لاعبي المنتخب خاضوا مواجهة اليمن وهو حاضر في أذهانهم، وكانوا يشعرون بحزن كبير، لكنهم سعوا إلى تقديم أفضل ما لديهم وتحقيق الفوز وإهدائه إلى روحه.

وقال خيمينيز لـ«الإمارات اليوم» إن الفريق خاض مباراة اليمن وأذهان لاعبيه تستحضر الشيخ أحمد بن راشد «الأب الروحي» لنادي الوصل، موضحاً: «دخلنا البطولة ونحن نشعر بحزن كبير، وخضنا المباراة والشيخ أحمد بن راشد في أذهاننا، وكانت لدينا رغبة في أن نقدم كل ما لدينا داخل الملعب، وأن نهدي هذه الفرحة إلى وطننا وإلى كل من كان قريباً منه».

وأشار إلى المكانة الكبيرة التي يحظى بها الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في وجدان أبناء الإمارات، وقال: «هو شخصية لها قيمة كبيرة جداً بالنسبة إلى الوطن، ونادي الوصل، وكرة القدم والرياضة الإماراتية بشكل عام، وكذلك بالنسبة إلى الشعب الإماراتي. لذلك كنا نشعر بمسؤولية كبيرة، وكانت لدينا رغبة في تقديم شيء يليق بمكانته، وإهدائه هذه الفرحة في هذه الظروف الصعبة».

وأضاف: «كانت هذه الأيام صعبة بالنسبة لنا، لكن كرة القدم أحياناً تمنحك فرصة للتعبير عن مشاعرك داخل الملعب، وكنا نريد أن نقدم كل ما لدينا وأن نحقق الفوز، وسعداء في أننا نجحنا في ذلك، وكانت فرحتنا مرتبطة أيضاً بالرغبة في إرسال هذه السعادة إلى بلدنا وإلى كل من كان ينتظر منا نتيجة جيدة».